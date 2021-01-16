كان يبيع النكتة لـ إسماعيل ياسين بجنيه.. حكاية الفنان الكوميدي عبد الغني النجدي ابن أسيوط

أنجبت محافظة أسيوط العديد من الشخصيات التي تركت بصمة وتاريخ لها رغم مرور زمن على وفاتهم في مختلف المجالات، ومن هذه الشخصيات الفنان الكوميدي "عبد الغني النجدي" ابن قرية المشايعة بمركز الغنايم اقصر جنوب غرب أسيوط والذي شارك في نحو 150 عملا فنيا وكان يميزه شاربه الكبير في معظم أعماله الكوميدية.

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ولد الفنان عبد الغني النجدي في 6 ديسمبر 1915 بقرية المشايعة بمركز الغنايم جنوب غرب أسيوط، وسعى الى تحقيق حلمه بان يكون أشهر مماثل كوميدي في مصر وحرص على ان يكون له شكلا مختلفا، حيث قام بترك شاربه ليكون أكبر شارب في الوسط الفني في ذلك الوقت محتفظا بزيه الصعيدي ولهجته في معظم أعماله.





وكان عبد الغني النجدي أشهر كومبارس في تاريخ مصر بدوره الصعيدي في معظم الأعمال وتألق في فيلم رصيف نمره 5 مع الفنانين الراحلين فريد شوقي ومحمود المليجي.





وأشتهر النجدي خلال مسيرته الفنية أنه كان يقوم بالتليف النكات وإعطائها للفنان الراحل إسماعيل ياسين ومحمود شكوكوه ليقولاها خلال المونولوجات وكان ثمن النكته الواحدة جنيه.





شارك الفنان الراحل عبدالغني النجدي في نحو 150 عملا فنيا من أشهرها العزاب الثلاثة عام 1964، الجريمة الضاحكة عام 1963، أرض النفاق عام 1968، 30 يوم في السجن 1966، كما شارك النجدي في كتابة سيناريو وحوار بعض الأعمال منها "أجازة بالعافية"





ويعتبر الفنان الراحل عبد الغني النجدي من عظماء الكوميديا في تاريخ السينما المصرية والعربية وكان يتميز بشاربه ولهجته الصعيدية في معظم أداوره الفنية ومن ابرز أدواره في فيلم رصيف نمرة 5 كان يبيع جمبري ومأكولات بحرية وعندما دخل عليه الفنان محمود المليجي وقال له " أنت صاحي فرد عليه الفنان النجدي قائلا :" لا ده الدمبري هو اللي صاحي .. دمبري دمبري " .





واشتهر النجدي في أعماله السينمائية والمسرحية بدور الخادم والبواب والعسكري وتوفي النجدي في 20 مارس 1980 عن عمرا يناهز 65 عاما تاركا نحو 150 عملا فنيا تخلد أسمه في كوميديا السينما والمسرح المصري والعربي .