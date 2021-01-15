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توك شو

الكهرباء تستجيب لـ خط أحمر وتستبدل أعمدة الإنارة بقرية الحمايدة بالشرقية

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:39 م
محمد موسى
محمد موسى
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عبد الخالق صلاح
أعرب الإعلامي محمد موسى، عن سعادته لسرعة استجابة الدكتور أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استغاثة أهالي قرية الحمايدة التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، لتهالك أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة الآيلة للسقوط بطريق البربري، مما يعرض حياتهم للخطر.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تم التواصل مع رئيس شركة الكهرباء وعلى الفور وقبل انتهاء حلقة أمس الخميس، توجهت فرقة فنيين من شركة الكهرباء لقرية الحمايدة بأبوكبير وتم اقتلاع الأعمدة المتهالكة وزرع أعمدة جديدة مكانها.

وتابع موسى، أن هناك رسالة حب وشكر من أهالي قرية الحمايدة لجميع  قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد الاستجابة السريعة والفورية، مؤكدين أن جميع المسئولين على قدر المسئولية ويعملون من أجل الإرتقاء بمستوى حياة المواطن خاصة في مجال  توفير المطالب الأساسية في القطاعات الحيوية.
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