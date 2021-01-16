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وزير الري الأسبق: القيادة السياسية تتحرك في الأوقات المناسبة بملف سد النهضة

السبت 16/يناير/2021 - 01:23 ص
سد النهضة
سد النهضة
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عادل نصار
أشاد الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، بتعامل الدولة المصرية فيما يخص أزمة سد النهضة الاثيوبي، مؤكد أن الحكمة عنوان واضح لتحركات مصر في هذا الملف الحساس في مصر.

واضاف علام، في حوار عبر سكايب، لبرنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، اليوم الجمعة، أن القيادة السياسية في مصر تتحرك في الأوقات المناسبة وتعمل بشكل جيد في ملف سد النهضة الاثيوبي.

واضاف أن زيارة وزير الري الحالي محمد عبد العاطي للسودان هامة جدا، لافتا إلى أن دولة السودان لها رؤية مختلفة عن مصر وإثيوبيا في أزمة سد النهضة الاثيوبي.

وتابع الوزير الاسبق، أن المفاجآت الجديدة دائما ما تخرج من الاداره المصرية والحكمة الكبيرة أيضا.

وأشار إلى أن مصر تتعامل بالدبلوماسية في أزمة سد النهضة الاثيوبي، ومصر تسلك الطرق السلمية احتراما لهيبتنا الدولة المصرية، ونذهب للمجتمع الدولي وإذا لم ينصرنا سيكون التعامل مختلف وقتها، لافتا إلي أن اثيوبيا تهدد نصر بمليء المليء الثاني بعد شهور قليلة.

وفي السياق نفسه شن هجوما شديدا علي النظام الاثيوبي، قائلا:"يعمل علي انتقام من بعض القبائل، وهي دولة مكونة من قبائل متعددة وبينهم صراعات. 


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