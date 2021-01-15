عضو لجنة الدفاع في البرلمان: شعور المواطن بالأمان أحد مجالات الأمن القومي

قال النائب الدكتور فريدى البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مفهوم الدفاع والأمن القومي هو مفهوم واسع ولا يقتصر علي الأمن القومي العسكري فقط رغم أهميته الشديدة.





وأوضح "البياضي" في تصريحات صحفية، أن هناك أبعادا أخري للأمن القومي لاتقل أهمية، ومن بينها الأمن الإقتصادي، والإجتماعي، والصحي، قائلا:"إذا كان المواطن يشعر أن قوت يومه غير مؤمن، أو أن صحته مهددة، فان ذلك يكون بمثابة تهديد للأمن القومي".





وأكد أن جميع القضايا التي تتعلق بأمن المواطن وإشعاره بالأمان داخل الوطن يجب أن تندرج تحت بند الأمن القومي.





‎وأشار إلى أنه سيساهم بمقترحات عملية داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، سيكشف عنها خلال الأيام المقبلة، لترجمة رؤيته السابقة إلى إجراءات عملية على أرض الواقع بما يعود بالأمن والأمان على الوطن والمواطن.





وفاز أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بعضوية عدد من اللجان الهامة وحصل بعضهم على مناصب قيادية بها، حيث تم انتخاب النائب إيهاب منصور وكيلا للجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، كما فازت النائبة أميرة صابر بأمانة سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وانضمت النائبة سناء السعيد للجنة القوى العاملة، بينما انضمت النائبة سميرة الجزار للجنة الخطة والموازنة، والنائبة ريهام عبد النبي، للجنة التنمية المحلية، بالإضافة لانضمام الدكتور فريدي البياضي للجنة الدفاع والأمن القومي.