غدا.. تكريم الدفعة 25 من الحاصلين على مكافأة النشر الدولي بـ "عين شمس"





وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا الدروع والتقاط الصور التذكارية.



تنظم جامعة عين شمس احتفالية لتكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) وعددهم 331 عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعه وأ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الصيدلة أيام 17,18,19 يناير.يشهد اليوم الأول تكريم الحاصلين علي الجائزة من كلية العلوم وعددهم 117 عضو هيئة تدريس، وفي اليوم التالي سيتم تكريم الحاصلين علي الجائزة من كليتى الطب والصيدلة وعددهم 106 عضو هيئة تدريس، وتشهد فعاليات اليوم الأخير تكريم 108 عضو هيئة تدريس من كليات (البنات- التربية - الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الهندسة- الاداب- الالسن - التربية النوعية - الطفولة - ومعهد البيئة).وفي سياق اخر وقع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف و الدكتور محمود شوقي المتيني رئيس جامعه عين شمس بروتوكول تعاون بين وزاره الاوقاف وجامعه عين شمس لتدريب الائمه والواعظات.واتفق الطرفان على عقد دورات تدريبيه للسادة الائمة والواعظات بالتعاون مع جامعه عين شمس في مجالات اللغه العربيه وآدابها علي أن تتضمن ( النحو - البلاغة - الأساليب الأدبية)بالإضافة إلي دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع و دوره أخرى في المهارات الإعلاميه، على أن يتم التدريب بمقر الكليات التي يتم الاتفاق عليها مع اداره جامعة عين شمس، وتتكفل الجامعه بتوفير أعضاء هيئه التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات المتفق عليها و تتحمل وزاره الاوقاف صرف بدل المحاضرات الخاصة بالمحاضرين وفق لوائحها الماليه على ان لا يتم اسناد اكثر من محاضره لعضو هيئه التدريس في اليوم الواحد.