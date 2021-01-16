اتحاد طلاب تربية حلوان يبدأ التعريف بالأنشطة الصيفية

بداء اتحاد الطلاب بكليبة التربية التعريف بالانشطة الطلابية الصيفية وذلك بعد أن بداء إجازة منتصف العام الدراسي ويأتى هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية خطة الأنشطة الطلابية الالكترونية للعام الدراسى الجديد.





وناشد اتحاد طلاب كلية التربية أن من لدية موهبة رياضية ويرغب فى المشاركة فى الأنشطة التي ينظمها الاتحاد فعلية بملئ الابلكيشن التعرف عن نوع الرياضة سواء كانت فردية أو جماعية ويمكن ملي الابلكيشن من خلال هذا الرابط :

https://forms.gle/bZbjzdp2a4BD2Bg77





وكان قد وضع اتحاد طلاب الجامعة خطة لتفعيل الانشطة الطلابية عن بعد و التواصل مع الطلاب خلال الفصل الدراسى الاول عبر صفحات الفيسبوك و جروبات التيلجرام و الواتساب .









يأتي ذلك ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسي 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.



