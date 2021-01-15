طفل يفقد ساقه تحت عجلات القطار بسبب البحث عن الشهرة.. فيديو

سقط طفل يبلغ من العمر 11 عامًا تحت عجلات قطار بضائع خلال محاولة "ركوبه القطار" في روسيا، مما تسبب في قطع ساقه.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سقط أركادي أكسينوف على قضبان القطار أثناء ركوبه على عربات الشحن المتحركة، قبل أن تدهسه العربات التي مزقت ساقه اليسرى بالكامل وقطعت ساقه اليمنى من أسفل.

وظل الصبي الروسي قابعا بين قضبان القطار وسط درجات حرارة تصل إلى -5 درجة مئوية لمدة ساعة تقريبًا قبل أن يخالف سائق قطار آخر، بولات زاكيف، القواعد لإيقاف قطاره وتقديم الإسعافات الأولية لأركادي واستدعاء خدمات الطوارئ.

تدعي والدة الصبي ماريا بتروفا أن طفلين آخرين كانا برفقته، يبلغان من العمر 12 و 14 عامًا، هربا و''تركاه ليموت '' بعد أن أقدموا على تلك الحركة المميتة من أجل الحصول على الشهرة عبر تسجيل مقطع فيديو على موقع يوتيوب.





وكتبت أم الطفل وهي معلمة يوجا، منشورًا غاضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي موجهًا إلى الطفلين اللذين تدعي أنهما شجعا ابنها على القيام بالمغامرة المحفوفة بالمخاطر.

وكتبت الأم في المنشور "تركوه مجروحًا ينزف ولم يصابوا بالذعر، لكنهم غادروا بهدوء عبر الأدغال".

وأضافت: "لم يحاولوا الجري باتجاه الناس حتى يمكن رؤيتهم في مكان الحادث، لقد كانوا متأكدين من عدم وجود كاميرات مراقبة على السكة الحديد، وهذا صحيح، وأن أركادي سيموت لن يقول كلمة واحدة".