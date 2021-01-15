محمد موسى: 2000 دولار مرتب المرتزق السوري في ليبيا

توقع الإعلامي محمد موسى، نهاية الرئيس التركي الديكتاتور رجب طيب أردوغان، على أيدى المليشيات المسلحة التي يستعين بها للسطيرة على المنطقة ويدفع لهم الغال والنفيث من أجل تحقيق أحلامه وأطماعه في سرقة الثروت التي حباها الله لليبيا وسوريا والعراق.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،"طبيعي جدًا يحصل ده ناس قبلت أنها تستأجر مقابل 2000 دولار وباعوا بلدهم وباعوا كل شيء مش هيبيعوا أردوغان.. نهاية أردوغان هتكون علي أيدي المرتزقة لأنهم مع اللي يدفع أكتر يعني لو جالهم حد يدفع أكتر من أردوغان هيروحوا له وهيسيبوا أردوغان ومش بعيد حد يأجرهم علي اغتياله".





وأوضح موسى، أن أردوغان رضخ لاحتجاجات المرتزقة في ليبيا بعد تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وتم تجهيز طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية من طراز «A320» في معيتيقة لنقل المرتزقة السوريين من العاصمة الليبية طرابلس إلى مدينة إسطنبول، بعد تمرد عدد كبير من عناصر الميليشيات احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم.





ولفت موسى إلى أن الطائرة نقلت المرتزقة السوريين الموالين لرجب طيب أردوغان، بعد تظاهر العشرات منهم داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجًا على تأخر رواتبهم، حسب فيديو مُسرب من معسكر الكلية.



