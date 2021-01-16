موهبة منياوية في تأليف الشعر بالعامية وشغل الآركت.. فيديو وصور

محمد مجدي شاب حاصل على بكالوريوس تجارة ومن أبناء المنيا يتمتع بموهبة تأليف وإلقاء الشعر بالعامية منذ سنوات وقام بتأليف عشرات القصائد ويتمنى أن يكون واحدًا من أهم وأشهر شعراء مصر.





يقول محمد مجدي أنا شاب أبلغ من العمر ٢٤ سنة وحاصل على بكالوريوس تجارة ومنذ سنوات وأنا أقوم بتأليف الشعر بالعامية وألفت عشرات القصائد شملت نواحي مختلفة من الحياة.





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كما أنني أقوم بالعمل على حفر وتقطيع الأخشاب لعمل تصميمات واكسسوارات "فن الآركت" أيضا واتمنى خلال السنوات القادمة أن أكون واحدا من أشهر شعراء مصر لأنني واثق في موهبتي وقدراتي في التأليف.





وفي سياق متصل قدم نادي أدب المنيا ليلة أدبية متميزة بعنوان "شعر العامية فى محافظة المنيا"، شارك فيها نخبة من أدباء وشعراء المحافظة تحدث خلالها الشاعر مختار عبد الفتاح عن حركه شعر العامية بقيادة جيل من شعراء المنيا الكبار على سبيل المثال لا الحصر الشاعر حمدى أبوزيد وعمر عبد الحافظ وحسن الشريف ومن ملوى الشاعر الكبير محمود ممتاز الهواري.





ثم تناول جيل الوسط وهو المؤسس الحقيقى للحركة الأدبية بالمنيا والذي يمثله الدكتور جمال التلاوى والدكتور منير فوزى والشاعر أشرف عتريس والشاعر مختار عبد الفتاح والشاعر على محيي.





تلى ذلك أمسية شعرية أبدع فيها الشعراء بقصائد منها "ساعة الرحيل" للشاعر مصطفى حامد، "فراق الأحبة" للشاعر أحمد نادى بهلول، "أخر عصفور حزين" للشاعر مختار عبد الفتاح، "الصورة الحزينة" للشاعر جمال أبو سمرة، وبعض القصائد من "فن الواو" للشاعر هانى سطو





كما نظم نادي أدب قصر ثقافة ملوي أمسية شعرية بعنوان «في حب مصر»، شارك فيها نخبة من الأدباء والمبدعين منهم أسامة أبوالنجا، وجمال أبوسمرة، والدكتور خلف كمال، والقاص سيد عبدالعال، ومحمد سيد عمر، ورجب أبوزيد، وسفيان صلاح، وعاطف شعبان، رئيس نادي أدب ملوي.





وعقد بيت ثقافة ديرمواس لقاء شعريا بحضور نخبة من شعراء ديرمواس منهم رجب لقي والحسن محمد وبرعي محمد وعلي عبد الحفيظ وناصر علي واحمد سيد وصلاح المغربي وتم الإستماع إلى العديد من المواهب الشابة .





كما قدم الشعراء قصائدهم الشعرية منها شعر العامية والفصحى وايضا الاستماع للمواهب من الطلاب في الشعر والالقاء.





وأقام نادى أدب بيت ثقافة العدوة محاضره بعنوان " النقد الادبي " حاضر فيها الدكتور هانى عطا الله عبد الله ، والتي دارت حول معنى النقد في عموم السياق والنقد البناء النقد الأدبي في العصر الحديث وكيف يكون النقد بناءا ولا يخرج عن النص.



