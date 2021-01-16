أخبار التكنولوجيا.. احذر شراء هواتف شاومي القادمة.. كيف تحذف حسابك على فيسبوك قبل مشاركة واتسآب لبياناتك؟

يعد موقع التدوينات المصغرة تويتر Twitterهو منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة لتداول الأخبار من جميع أنحاء العالم، إلى جانب مشاركة الأفكار والآراء، ولكن على عكس ما هو مفيدا قد يكون مزعجا لبعض المستخدمين، حيث قد يحتاج المرء للتخلص من وسائل التواصل الاجتماعي التي تجلب أخبار سيئة أو مضللة.