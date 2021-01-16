أخبار التكنولوجيا.. احذر شراء هواتف شاومي القادمة.. كيف تحذف حسابك على فيسبوك قبل مشاركة واتسآب لبياناتك؟

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
فى صدمة كبرى لمستخدمى هواتف شركة شاومى الصينية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وضع شركة Xiaomi شاومى الصينية، على القائمة السوداء للتعاون التجارى، مما جعل الشركة تخسر أكثر من 10% من أسهمها فى ساعات.
تجاوز تطبيق الدردشة Signal سيجنال 50 مليون عملية تحميل على متجر تطبيقات جوجل Play Store ، وذلك بعد تحقيقه 25 مليونا فى 72 ساعة فقط من القرارات التى اتخذها تطبيق واتسآب والتى أدت لهجر المستخدمين له.
أظهرت بيانات موقع الويب المستقل "Down Detector"، أن أكثر من 2000 من مستخدمي التطبيق الذي ذاع صيته خلال الأيام الماضية سيجنال Signal، يواجهون مشكلات على منصة المراسلة المشفرة.
طرحت العلامة التجارية التابعة لشركة فيفو هاتف iQOO 7، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفي أول بيع لها اليوم كشفت الشركة الصينية أنها باعت وحدات تزيد قيمتها عن 200 مليون يوان صيني (حوالي 30.9 مليون دولار).
شهد تطبيق الدردشة سيجنال تحميلات هائلة فى الأيام الماضية وصلت إلى أكثر من 50 مليون عملية تحميل، وجاء تحميل سيجنال بعدما دعا إلى استخدامه إيلون ماسك، بعد نية واتسآب مشاركة البيانات مع تطبيق فيسبوك وجعلها إجبارية بداية من يوم 8 فبراير القادم وسيكون على المستخدمين الذين يرفضون هذه الشروط حذف التطبيق نهائيا.
بعد أن تعرضت أكثر شبكات التواصل الاجتماعي شهرة في العالم للعديد من الانتقادات بسبب سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق التراسل الفورى التابع لها "واتساب"، أعرب بعض المستخدمين عن مخاوفهم بشأن استخدام تطبيقات وخدمات شركة فيسبوك الأمريكية، لانتهاكها خصوصية مئات الملايين من المستخدمين حول العالم من أجل زيادة أرباحها.
أعلنت شركة فيفو الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق لهاتفها الرائد +Vivo X60 Pro ، فى 21 يناير القادم، والذى يأتى بأفضل معالج فى عام 2021 ، وذلك بعد إطلاق Vivo X60 و Vivo X60 Pro رسميا منذ أسابيع قليلة.
كشفت تقارير أن شركة ZTE الصينية، تستعد لإطلاق هاتف جديد بتقنية الكاميرا تحت الشاشة، وذلك بعدما أطلقت هاتف Axon 20 5G والذى يعتبر أول هاتف فى العالم تم إطلاقه بهذه التقنية.
قامت شركة سامسونج بتوفير ميزة خارقة لخصوصية المستخدمين فى هواتف Galaxy S21 الجديدة والتى اعلنت عنها أمس، فى Galaxy Unpacked ، حيث ستعمل الميزة على تمكين المستخدمين من ايقاف تفعيل الموقع عند مشاركة الصور.
يعد موقع التدوينات المصغرة تويتر Twitterهو منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة لتداول الأخبار من جميع أنحاء العالم، إلى جانب مشاركة الأفكار والآراء، ولكن على عكس ما هو مفيدا قد يكون مزعجا لبعض المستخدمين، حيث قد يحتاج المرء للتخلص من وسائل التواصل الاجتماعي التي تجلب أخبار سيئة أو مضللة.