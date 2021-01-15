رد عنيف من كلوب على هجوم الحكم كلاتنبرج





وأضاف: "كرة القدم لعبة مشاعر، وهؤلاء الفتية يخضعون لفحص طبي 3 مرات أسبوعيًا، من الطبيعي عندما تركض نحو المرمى لتسجيل هدف؛ فإنك تفكر في الخطوة التالية".







وأكمل : "رغم خضوعنا لفحص 3 مرات أسبوعيا، فإننا يمكن أن نتلقى العدوى في الأيام بين الفحوصات، هذا وارد، يحدث ذلك عندما يغادر الناس الفقاعة لأسباب خاصة، لكننا نحافظ على التباعد في غرفة خلع الملابس".





وواصل: "حتى حجرة الاجتماعات الخاصة بنا كبيرة للغاية لدرجة أنه يتوجب عليَّ الصياح حتى يسمعني الجميع".





كما تطرق كلوب إلى الأهمية التاريخية لمواجهة مانشستر يونايتد قائلًا : "الفوز على مانشستر يونايتد كافٍ في حد ذاته بغض النظر عن وضعهم على جدول الترتيب حاليا. إنهم يستحقون النقاط التي حصدوها، لكن الموسم لا يزال طويلا، ومانشستر سيتي ليس بعيدا جدا"





وخاض كلوب 99 مباراة في أنفيلد، فاز في 72 منها، وخسر 4 فقط، لكنه لا يمتلك مشاعر خاصة بشأن هذا الرقم المذهل حيث قال: "لست فخورا بهذا الرقم على الإطلاق لأني لم أفكر فيه من الأساس، هو رقم لا بأس به، لكن من سيهتم بالرقم إذا لم نفز بالمباراة المقبلة؟".





وتفرّغ كلوب للرد على مارك كلاتنبرج الحكم الدولي السابق الذي اتهمه بالتأثير على الحكام، وانتقد تصريحاته بشكل قوي.







واستطرد كلوب: "لم أتطرق أبدا إلى محاولة الحصول على ركلات الجزاء، هذا لم يحدث أبدا مع أي لاعب عملت معه، اسألوا كل اللاعبين الذين عملت معهم".





وأضاف: "لست متفاجئا بما قاله كلاتنبرج رغم ذلك، ربما لم يُسأل عن كثير من الأشياء بعد نهاية مسيرته، وبالتالي من الجيد له أننا نستطيع الحديث عنه الآن، ولكني لست السير أليكس فيرجسون لأسباب مختلفة".





وواصل: "عندما يتحدث أشخاص مثل كلاتنبرج الآن، فهذا يقول الكثير عنهم وليس عني أنا. ليس لدي القدرات لممارسة الألعاب الذهنية، هذه مشكلتي"





وبالحديث عن اللاعبين قال كلوب : ماتيب "قريب" من العودة ويمكن أن يكون متاحًا يوم الاحد لكن يجب أن يتدرب خلال اليومين المقبلين ليكون منطقيا مشاركته ونابي كيتا غير لائق لمواجهة مانشستر يونايتد





وعن برونو فيرنانديز اختتم : "انه لاعب رائع، لعبنا مع سبورتينج، وفي تلك المباراة يمكنك رؤية ما يستطيع فعل، انهُ لاعب مؤثر الآن".

قال يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، إنهم ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أثناء مواجهتهم القادمة ضد نادي مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافولد" مساء الأحد القادم.