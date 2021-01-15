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فن

خالد النبوي يروج لفيلمه الجديد "أهل الكهف"

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:29 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

 

شارك الفنان خالد النبوي متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، البوستر الرسمي لفيلم "أهل الكهف".

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، منتظرين الفيلم ومتشوقين لعمل فني جديد للنجم خالد النبوى وعدد كبير من نجوم الفن.

 

وطرح المنتج وليد منصور البوسترات الرسمية لفيلم "أهل الكهف" حيث تم تصميم بوستر لكل نجم ومن المقرر طرح الفيلم بالسينما في موسم الصيف المقبل 2021. 

 

وانتهي صناع الفيلم من تصوير الديكور الأول في مدينة الإنتاج الإعلامي بعد ٤ ايام متواصلة من التصوير جمعت معظم ابطال العمل، وصور فريق العمل بعض المشاهد الاخري  بأحد الإستوديوهات بمنطقة الهرم، ومن المقرر ان يسافر فريق العمل الي المغرب لتصوير عدد كبير من المشاهد هناك.  

 

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة و محمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد و احمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر احمد، و من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفه وإنتاج وليد منصور. 

 

ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظرًا لكم النجوم الذي يشارك وإستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد علي أعلي مستوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحي المقبل في كل بلدان العالم. 

 

وكان اَخر تعاون بين المنتج وليد منصور والمؤلف أيمن بهجت قمر فيلم "البدلة" لـ تامر حسني والذي عرض عام 2018 وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية حيث تخطت إيراداته تلك الوقت 70 مليون حنيه.

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