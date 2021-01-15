ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تصريح صادم من الصحة العالمية عن أول إصابة بكورونا في العالم

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:39 م
الصحة العالمية: قد
الصحة العالمية: قد لا نجد أبدا "المريض صفر"
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت منظمة الصحة العالمية أن العالم قد لا يجد أبدا "المريض صفر" الذي أصيب بفيروس كورونا خلال عملية البحث عن منشأ "كوفيد -19".

جاء ذلك على لسان "ماريا فان كيركوف" خبيرة الأوبئة الأمريكية والمسؤولة في منظمة الصحة العالمية، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتزامن ذلك مع استعداد فريق منظمة الصحة العالمية المعني بالتحقيق في منشأ فيروس كورونا، لعقد اجتماع مع المسؤولين الصينيين في ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في 2019.

وأعلنت الصين، أمس الخميس، وصول فريق منظمة الصحة العالمية إلى ووهان للتحقيق في منشأ الفيروس.

ومن المقرر أن يقضي الفريق الطبي نحو شهر في المدينة الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى.

في سياق آخر، رفضت الصحة العالمية اعتبار طلب شهادة التلقيح ضد فيروس كورونا كشرط للسفر بين الدول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد موافقة الصين.. فتح تحقيق دولي حول أصل فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تدعو لعدم التجمع الموسع بأعياد الميلاد

رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية لأطفال العالم بشأن بابا نويل

الصحة العالمية تؤكد تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول أخرى علاوة على بريطانيا

منظمة الصحة العالمية: العالم سيواجه تحديات جديدة في عام 2021

الصين: مستعدون للعمل مع فريق تحقيق منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

ترشيحاتنا

مصطفى فتحى يتراجع عن الانتقال للبنك الأهلي بعد مكالمة حسام حسن

بعد أنباء عن خطوبة طليقها.. إطلالات مثيرة لـ روبي تكشف عن أنوثتها

مجموعة الزمالك .. طه الخنيسي وإلياس الشتي أول الراحلين عن الترجي التونسي

دولة عربية تمنح ترامب أعلى وسام لديها لدوره في إحلال السلام

إصابات كورونا في لبنان تتخطى عتبة الـ6000 خلال 24 ساعة

قرارات عاجلة من الاتحاد الأفريقي بشأن دوري الأبطال والتصفيات المؤهلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد