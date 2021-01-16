ضمن مبادرة صنايعية مصر.. الثقافة تحارب البطالة فى الصعيد بتعليم فن الإيبوكسى

حول منضدة كبيرة بقصر ثقافة قوص، مع التزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، يلتف مجموعة من الشباب والفتيات فى إنصات وتركيز شديد، لمدرب فن الإيبوكسى، للتعرف على خفايا وخبابا هذه الحرفة التى لم يعهدها صعيد مصر من قبل، واستثمار ورشة العمل التى تنظم لأول مرة بصعيد مصر، للبدء فى عمل مشروعات حرفية صغيرة لفن الايبوكسى لانتشالهم من طابور البطالة المتزايد.





تعلم فن الايبوكسى ضمن مبادرة " صنايعية مصر" لتطوير الحرف المصرية، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحماية و إعادة إحياء التراث المصرى القديم، و بما يساعد الشباب فى بدء مشروعاتهم الصغيرة والحرفية.





الايبوكسى، مادة كيمائية تشبه الزجاج الشفاف أو البلاستيك الجاف، صلب ومقاوم للخدش يتميز بلون لا يتغير، تتشكل منه أشكال ومنتجات متنوعة بعد صبها على منحوتات خشبية مختلفة الأحجام والأشكال، لتنتج فى النهاية تحف فنية رائعة تشبه إلى حد كبير جمال الطبيعة فى صفائها و نقائها.





قالت الشيماء دسوقى، بكالوريوس تربية نوعية، أنا ضمن فريق المتدربين بقصر ثقافة قوص، وفور سماعى بورشة لتعليم فن الايبوكسى، قررت الاشتراك، لثقل خبراتى و مهاراتى فى هذا المجال الذى سمعت عنه كثيرًا، كما أن تعلم هذا الفن سوف يشجعنى أنا وغيرى على عمل مشروع خاص بعد انتهاء الورشة لعمل منتجات و أشكال مميزة من الإيبوكسى و تسويقه كفن جديد فى صعيد مصر، ما يساهم فى الحد من نسبة البطالة بين الشباب.





و أوضحت دسوقى، الايبوكسى فن لم أراه من قبل فى صعيد مصر، ومن الممتع أن يتم تنظيم هذه الورشة فى قصر ثقافة قوص، لتدريب الشباب والفتيات مجانا على هذا الفن الذى يحتاج التدريب عليه فى القاهرة لمبالغ كبيرة لا يستطيع تحملها الكثير منا، مقدمةً الشكر لوزارة الثقافة على تنظيم هذه الورشة فى صعيد مصر و فى قوص تحديدًا، خاصة و أن الورشة تشتمل على مجالين مع بعض الأول الحفر على الخشب الطبيعى، والثانى تعلم فن الايبوكسى.





و أشار مرقص أبوسيف، إلى أنه يعمل فى النجارة والخراطة، و قرر المشاركة فى ورشة الايبوكسى، لزيادة خبراته ومهاراته فى مجال عمله، بما يجعله قادرًا على عمل منتجات و أشكال جديدة مثل الميداليات والدروع، تدر عليه عائد مادى مميز.

وأضاف عمر جهلان حسن، أعجبتنى فكرة عمل ورشة للايبوكسى فى قصر ثقافة قوص، والتى تتم لأول مرة فى الصعيد، وهو أمر جديد ومختلف عن الحرف التى نشاهدها و نسمع عنها هنا، وكنت أسمع عن الايبوكسى من قبل، و بمجرد الاشتراك فى الورشة قررت أتعامل و أطبق هوايتى بشكل عملى، لأننى أنوى عمل مشروع للايبوكسى، لافتًا إلى أن تسويق المنتجات سوف يكون سهل من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة و أن أشكال الايبوكسى تتميز بشكلها المميز.

من جانبه قال أنور جمال، مدير قصر ثقافة قوص، إن مبادرة صنايعية مصر، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإحياء التراث و حماية التراث والحرف الفنية المصرية بشكل خاص، والتى تعانى الاندثار فى الفترة الأخيرة، و من ضمن هذه الحرف التى تمتد على مدار 15 يوم، والتى بدأت من يوم 9 حتى 23 يناير الجارى، ورشة صب قوالب الايبوكسى ولها شقين، الأول نحت على الخشب، و الثانى صب قوالب الإيبوكسى، وهى مادة تشبه الزجاج و تمتاز بصلابتها ولا تتعرض للخدش، و يستخدمها الكثير من الفنانين فى أعمالهم.

وأضاف جمال، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة الورشة بالمجان لمن هم فى سن 18 حتى 40 عامًا، لتأهيل وتدريب المشاركين على عمل منتجات و أشكال متنوعة من الايبوكسى، و بنهاية الورشة يصبح المتدرب لديه خبرة كافية لعمل مشروع خاص به، يساهم فى الحد من أزمة البطالة وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال دعم الحرف اليدوية، كما أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تمنح مكافأة قدرها 4000 جنيه لمجموعة العمل المتميزة، كتشجيع و تحفيز على عمل مشروع خاص لمنتجات الايبوكسى.