مفتى الجمهورية: نستقبل 4800 فتوى عن الطلاق شهريًا





وأوضح علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أنه يتم استقبال أكثر من 130 ألف طلب فتوى شهريًا.





وأضاف مفتى الجمهورية: عدد الأسئلة التى نستقبلها عن الطلاق 4800 سؤال.. بنعمل بث مباشر عبر صفحة فيسبوك للرد على الأسئلة".





ولفت المفتي إلى أن الجواب على الأسئلة يكون على محورين، أولهما الحكم الشرعي، والثاني العامل النفسي عند موجه السؤال "المستفتى".

كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عدد الأسئلة التى تستقبلها دار الإفتاء، وأكثر قضية تكون أغلبية هذه الأسئلة بشأنها.