كسر الباب الخلفي للفندق.. حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة أجهزة من داخل فندق بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة اجهزة من داخل فندم بمنطقة الازبكية.





واوضحت تحقيقات النيابة العامة، ان رجال مباحث القاهرة نجحت فى كشف لغز بلاغ بسرقة أجهزة من داخل فندق بالازبكية ، حيث تبين أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطه والمسروقات .





واوضحت التحقيقات ان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تلقى اخطارا من المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية يفيد أن مالك فندق كائن بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر الباب الخلفى للفندق ملكه "تحت الترميم" وسرقة 15 شاشة و3 إبريق نحاس من داخل إحدى الغرف.





تم تشكيل فريق بحث جنائى ، أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى فى نقل المسروقات وتبين أنها ملك شخص مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج ، وبإستدعائه وسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة ، وأقر أنه حال سيره بالسيارة بالمنطقة محل البلاغ إستوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" ، وإتفق معه على نقل المسروقات لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، عقب إيهامه بصيانتها وإصلاحها.





بتكثيف الجهود توصلت التحريات التي تمت تحت اشرف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة إلى أن مرتكب الواقعة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وله معلومات جنائية ، عقب تقنين الإجراءات­ تم إستهدافه وضبطه .



