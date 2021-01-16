لطلاب حقوق القاهرة غير القادرين.. التوجه لإدارة رعاية شباب الكلية

أعلن اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه على الطلاب الغير قادرين على دفع المصروفات الدراسية لهذا العام الدراسي الجامعى 2020/2021، سرعة التوجه الى ادارة رعاية الشباب بالكلية فى موعد اقصاه ٢٠ من فبراير القادم.
كما نوه اتحاد الكلية: "يجب على الطلاب أن لا يكون سبق لهم التقديم فى ادارة اخرى تابعة للجامعة حتى لايتم إلغاء الاثنين".
وكان مجلس الوزراء وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.