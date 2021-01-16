لطلاب حقوق القاهرة غير القادرين.. التوجه لإدارة رعاية شباب الكلية

أعلن اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه على الطلاب الغير قادرين على دفع المصروفات الدراسية لهذا العام الدراسي الجامعى 2020/2021، سرعة التوجه الى ادارة رعاية الشباب بالكلية فى موعد اقصاه ٢٠ من فبراير القادم.





كما نوه اتحاد الكلية: "يجب على الطلاب أن لا يكون سبق لهم التقديم فى ادارة اخرى تابعة للجامعة حتى لايتم إلغاء الاثنين".









وكان مجلس الوزراء وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.



