محمد عبد العزيز: قوى معادية تستغل ملف حقوق الإنسان لتشويه الدولة

قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة ملك الجميع والكل سواء على اليمين أو اليسار لا يمكن أن يختلف على مصلحة الدولة، مؤكدا أن المعارضة يجب أن تكون من أرضية الحفاظ على الدولة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه يطرح وجهة نظره على مدار السنين الماضية، سواء متفق مع الحكومة أو مختلف معها بكل حرية، ولكن هناك من يعتقد أن المعارض يجب أن يرفع صوته ويعارض كل شيء يحدث في البلد.
وأكد عبد العزيز، أن تنسيقية شباب الأحزاب تضم أحزابا مختلفة، وشباب بأفكار مختلفة ومتعددة، ولكنها تنطلق من أرضية الحفاظ على الدولة، منوها أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اختاروا المقاعد على يسار المنصة (رئيس المجلس)، وذلك طبقا للأعراف البرلمانية، لأن شباب تنسيقية الأحزاب ليست أغلبية داخل البرلمان.
وتابع: "أتمنى من الشعب المصري أن يختبر أداء نواب ونائبات شباب تنسيقية الأحزاب، وعدم الحكم على التنسيقية مسبقا، ولكن بؤرية ما يحققوه في البرلمان".
وعن ملف حقوق الإنسان داخل البرلمان، أكد أن مصر طوال الوقت تتعرض للمؤامرات وهناك قوى معادية تستخدم ملف حقوق الإنسان كذريعة لضرب الدولة المصرية، ولكن فى حقيقة الأمر الحق فى الصحة مصر أثبتت وبجدارة أنها تقف على أرض صلبة من خلال حملة 100 مليون صحة والكثير من المبادرات التى أطلقتها الدولة مؤخرا أليس هذا له الق فى الصحة المنصوص عليه فى المعاهدات والمواثيق الدولية، إلى جانب الحق فى السكن، وما يتم من تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع من إنجازات تتحدث عن نفسها.
وأردف: "دورنا أن نوصل الصورة الحقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والرد على الأكاذيب.. سيتم تواصل مباشرة مع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأوروبي وأيضا الكونجرس الأمريكي، موضحًا أن اللقاءات المتبادلة وإيصال الصورة بشكل حقيقي ستحد من عمليات تشويه الدولة في الخارج.