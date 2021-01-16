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حوادث

حبس عاطل وربة منزل حولا شقتهما في السلام لمصنع استروكس

السبت 16/يناير/2021 - 03:01 ص
شعار النيابه
شعار النيابه
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رامي المهدي
أمرت النيابة العامة بحبس عاطل وربة منزل 4 ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بتحويل  شقة بمدينة السلام لمصنع مخدرات.

واعترف المتهمان أمام النيابة العامة بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع  مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط  بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، قد تلقي إخطارا من قسم شرطة السلام ثان يفيد وردود معلومات لمباحث القسم أن عاطل وزوجة نجله يزاولان نشاطًا إجراميًا تخصص في تصنيع مادة الاستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذان من الشقة محل سكنهما مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامي  .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، تم استهدافهما بمأمورية بقيادة اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة، وعُثر بداخلها على كمية من الاستروكس المخدر وكمية من البودر المخدر و ٢ ميزان حساس و ٢ زجاجة بداخلها مادة الاسيتون " المستخدم في تصنيع مادة الاستروكس المخدر" وعدد ٢ زجاجة بداخلهما مادة التنر وكمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة " معدة للتعبئة " و مبلغ مالي ٧٢ ألف جنيه .
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