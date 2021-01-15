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برلمان

برلمانية عن منح ذوى الإعاقة الرخصة لاستيراد السيارات: السيسي أنصفهم

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:26 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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القسم السياسي
أشادت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بقرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، بحيث يتم السماح للأشخاص ذوي الإعاقة، باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية، دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا. 

وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات منذ توليه الحكم أن يتم الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ولقبهم بذوي الهمم وعمل على دمجهم في المجتمع بكافة السبل الممكنة، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في ظل اهتمام الدولة بهذه الفئة، وبحالتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية. 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة قدمت ميزات كثيرة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة المقبلة والتي جعلت هناك تحسنا ملحوظا في حياتهم، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أنصف هذه الفئة وجعلها يتم التعامل معهم بشكل يليق بيهم. 

يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير. 

وقالت جامع، إن التعديلات الجديدة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية، مؤكدةً حرص الحكومة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيد من التسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة. 

وأوضحت جامع أن التعديل الجديد ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير لتشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة شرط العمر وفقًا لأحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن.
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