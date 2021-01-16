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حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة محل في مصر الجديدة

السبت 16/يناير/2021 - 04:02 ص
حبس
حبس
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رامي المهدي
امرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 ايام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما، مع مراعاة تجديد حبسهما في الموعد المحدد من النيابة؛ لاتهامهما بسرقة محل ملابس في مصر الجديدة.

وكانت الأطواف الأمنية بالقاهرة قد نجحت فى ضبط لصين سرقا محل ملابس بمصر الجديدة، وتبين انهما تخصصا في سرقة المتاجر بأسلوب "المغافلة " وكذا الاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بشارع عمر بن الخطاب ـ دائرة القسم  تمكنوا من ضبط عاطلين وبحوزتهما حقيبة بداخلها كمية من الملابس الحريمي "مجهولة المصدر"، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات؛ اعترفا بسرقتها من داخل محل ملابس كائن  بميدان الإسماعيلية ـ دائرة القسم بإسلوب " المغافلة ".

و اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب " المغافلة " وكذا الاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل " ، وأقرا بارتكاب 3 حوادث سرقة .

وتم بارشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي 16.500 ألف جنيه من متحصلات بيع الملابس المستولى عليها، وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية ، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة.
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