انفجر بهما فنطاس بنزين.. تشريح جثتي سائق وصاحب ورشة في الصف

طلبت نيابة الصف إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة سائق وصاحب ورشة لحام في إنفجار مقطورة محملة بفنطاس خاص بنقل المواد البترولية بمركز الصف، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح.





أسفر الانفجار عن مصرع السائق، الثلاثيني العمر، وصاحب ورشة اللحام دون تفحم أي من الجثتين حيث عُثر عليهما دون تفحم، كما نتج عن الانفجار انفصال كابينة المقطورة عن الفنطاس الذي "انشطر نصفين".





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا لإدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بمركز الصف، جنوب المحافظة.





كشفت تحريات العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، وقوات الدفاع المدني بالجيزة تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة أنه أثناء تنفيذ صاحب ورشة لحام، أربعيني العمر، لأعمال لحام جزء من فنطاس خال من المواد البترولية، امتد الشرر إلى بقايا البنزين داخل الفنطاس، ما تسبب إلى وقوع إنفجار.





تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق



