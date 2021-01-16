ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة عن غرامة الـ 50 جنيها: غرضها الحرص على صحة المواطن

السبت 16/يناير/2021 - 06:02 ص
غرامة الـ 50 جنيه
غرامة الـ 50 جنيه
Advertisements
عبد العزيز جمال
أكد  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  على ضرورة تشديد المتابعة لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

كما شدد في تصريحات صحفية ، على مراقبة ارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة حيث يتم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بإرتداء الكمامات بشكل يومي ودفع قيمة التصالح 50 جنيها.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية على مدار اليوم بكافة أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول علي صحة المواطن والحفاظ على مصلحته هو الهدف من الغرامات.

وناشد المحافظ المواطنين استمرار الالتزام بالاجراءات الاحترازية حيث أن الالتزام بهذه الاجراءات سيساعد على اجتياز هذه الأزمة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تغريم 53 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

تغريم 42 سائقا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة بالشرقية

تغريم 56 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

محافظ كفر الشيخ: تطبيق غرامة الـ 50 جنيها بدءا من الغد لغير الملتزمين بارتداء الكمامة

محافظ القاهرة: متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية على مدار 24 ساعة بجميع أنحاء العاصمة

محافظ المنيا يتابع التزام المواطنين بقرارات الوزراء تطبيق الغرامة الفورية على مواطن وإيقاف شهر لـ ميكروباص

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: تحلوا بالصبر.. إنتاج لقاحات كورونا يستغرق وقتا

بعد القبض عليها.. هوية إنجي خوري تفضح عمرها الحقيقي

في الذكرى السنوية الأولى لـ ماجدة.. ابنتها تروي قصة زواجها الوحيد من إيهاب نافع

ماذا يقرأ في صلاة قيام الليل لاغتنام 11 فضلا لها؟

حالة وهتروح لحالها.. رسالة غامضة من صلاح عبدلله عبر انستجرام

اختفت الباحة وتحدثت نار المدافع.. دولة عربية تشهد شجارا بالأسلحة لنفاد الطعام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في لحظات.. شاهد ثعبان خطير يبتلع حيوانًا كبيرًا بالكامل

عريس في ورطة.. أهله يرفضون حضور حفل زفافه بسبب فستان العروس

أنثى أسد تنقض على كاميرا مصور خلال جولته بحديقة سفاري.. شاهد