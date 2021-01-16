محافظ القاهرة عن غرامة الـ 50 جنيها: غرضها الحرص على صحة المواطن

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة تشديد ال متابعة لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الاجراءات الاحترازية.





كما شدد في تصريحات صحفية ، على مراقبة ارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة حيث يتم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بإرتداء الكمامات بشكل يومي ودفع قيمة التصالح 50 جنيها.





وأكد محافظ القاهرة أنه يتم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية على مدار اليوم بكافة أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول علي صحة المواطن والحفاظ على مصلحته هو الهدف من الغرامات.





وناشد المحافظ المواطنين استمرار الالتزام بالاجراءات الاحترازية حيث أن الالتزام بهذه الاجراءات سيساعد على اجتياز هذه الأزمة.