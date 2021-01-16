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حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة تقليد العملات النقدية

السبت 16/يناير/2021 - 06:01 ص
حبس
حبس
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رامي المهدي
قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة تقليد العملات النقدية.
 
إعترف المتهمون امام جهات التحقيق بقيامهم بتقليد المبلغ المضبوط بقصد ترويجه بين المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وإتخاذهم من الشقة سكن أحد المتهمين مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .


وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد ضبط 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة حال إستقلالهم سيارة ملك وقيادة أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزتهم مبلغ مالى "فئات مختلفة" مقلدين عملات محلية ، عدد من الملصقات منسوب صدورهم لفرع أحد البنوك.

 وتم بإرشادهم ضبط كمية من الأوراق المعدة لتقليد العملات الورقية وعدد 4 جهاز طابعة ألوان ومكبس حديدى يستخدم فى طباعة العلامات المائية و إسكنر وعدد 2 شبلونه مطبوعة عليها العلامات لعملات نقدية (محلية – أجنبية) وشريط فسفورى حرارى يستخدم فى طباعة العلامات المائية وكمية من ورق يستخدم فى طباعة العملات الورقية وكاميرا وكمية من الأحبار تستخدم فى طباعة العملات مختلفة الفئات، بمسكن أحد المتهمين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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