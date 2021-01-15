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وزير المالية: قطاعا الأدوية والاتصالات شهدا نموًا خلال أزمة كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:10 م
وزير المالية
وزير المالية
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن معظم دول أوروبا تعانى فى ظل جائحة كورونا والتى أثرت سلبا على الأداء الاقتصادى، وجاهزون لأى مخصصات مالية لتوفير لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك تحركا على عدد من الجهات لتوفير اللقاحات الكافية للمصريين.

وأوضح معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج " مساء dmc" والمذاع عبر قناة " dmc"، أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد المصرى، حيث انخفض الإيراد المحلى للدولة، وتم إنفاق أموال أخرى فى عدد من القطاعات.

وأشار إلي أن الإصلاحات الاقتصادية منحت الاقتصاد المصرى صلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن قطاعات "الاتصالات والأدوية والمستلزمات الطبية" شهدت نموا إيجابيا خلال جائحة كورونا.
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