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برلمان

بعد موافقة الحكومة على تطوير النقل العام.. برلمانى يطالب بتطوير مدينة الإسكندرية

السبت 16/يناير/2021 - 01:20 ص
النائب رضا البلتاجي
النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب السابق
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القسم السياسي
ثمن النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب السابق ، بموافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، مؤكدًا على أن الدولة تسعى لفتح آفاق جديدة في كافة المجالات.

وأفاد "البلتاجي"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة في الآونة الأخيرة تسعى لاستكمال خطتها نحو تحقيق التنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية سوف تساهم في تطوير البنية التحتية للنقل الحضرى بكافة المدن والمحافظات كمحافظة الاسكندرية.


وأشار عضو مجلس النواب السابق ، أن من النقاط التي تتحقق من خلال هذه الاتفاقية هو  إعادة تأهيل ترام الرمل الحالى بالإسكندرية وأيضًا توسعته، علاوة على تطوير خط سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية، منوهًا إلى وجود تطورات أيضا في المدن الأخرى بهدف تحقيق التنمية المستدامة بهم.



يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والمُوقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفى القاهرة بتاريخ 13/12/2020.



ويمثل إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر هدفا من أهداف برنامج الاستثمار الذى يُغطى مجموعة من مشروعات النقل العام فى مصر التى تُعد أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن.
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