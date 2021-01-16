بعد موافقة الوزراء على تطويره.. برلمانية: الفترة المقبلة تشهد نهضة لقطاع النقل

أشادت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، قائلة" قرار جيد يهدف إلى تحسين وتطوير النقل العام وأيضًا تحسين قطاع الاستثمار".









وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدمة في كافة المدن من خلال تحسين البنية التحتية التي منها النقل العام، لافتة إلى الدولة تقوم بتحسين الطرق بين المحافظات من أجل أيضًا تحقيق هذا الهدف.









وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتوفير وسيلة مواصلات جيدة وآمنة وبأقل تكلفة للمواطنين، مشيرة إلى أن الزيادة في أعداد السكان أدت إلى وجود عبء على وسائل المواصلات المتوفرة مما يجعل الدولة تعمل على تحسينها وتطويرها بصورة مستمرة.





وتابعت" الفترة القادمة سوف نشهد انتعاشه في مجال النقل العام بعد هذا القرار الذى يصب في مصلحة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة 2030".

















يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والمُوقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفى القاهرة بتاريخ 13/12/2020.













ويمثل إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر هدفا من أهداف برنامج الاستثمار الذى يُغطى مجموعة من مشروعات النقل العام فى مصر التى تُعد أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن.