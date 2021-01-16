بعد موافقة الحكومة على تطوير النقل العام.. برلماني: الدولة تسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار الخارجي

علّق النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومى وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، قائلًا " أمر ايجابي للغاية يؤكد حرص الدولة على فتح آفاق الاستثمار الخارجي ".





وقال " مسعود"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى دائمًا لتوطيد العلاقات الخارجية مع كافة دول العالم؛ وذلك من أجل فتح آفاق جديدة للاستثمار الخارجي واستقبال مستثمارين من كافة الدول للاستثمار في مصر.









وأضاف عضو مجلس النواب، أن تطوير نظام النقل العام بصورة دائمة يؤكد حرص الدولة على تطوير البنية التحتية لكافة وسائل النقل العام، مشيرًا لمبادرة الرئيس الخاص بإحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والسولار.









يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والمُوقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفى القاهرة بتاريخ 13/12/2020.





ويمثل إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر هدفا من أهداف برنامج الاستثمار الذى يُغطى مجموعة من مشروعات النقل العام فى مصر التى تُعد أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن.