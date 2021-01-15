التعليم العالي: مفهوم كليات القمة لم يعد مقبولا في مصر .. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة أنشأت كليات وجامعات للتعليم الصناعي؛ لكي يحصل خريجوها علي شهادة عليا.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة اتخذت خطوات حقيقية علي أرض الواقع؛ لكي تساوي التعليم التكنولوجي ، بالتعليم النظري ، في كل الجوانب، معقبا: «مفهوم كليات القمة لم يعد مقبولا في مصر الحديثة».





وأوضح أن الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة تتضمن رقمنه الخدمات، والتحول الرقمي للدولة المصرية، موضحا أن التحول الرقمي يعني أن يتم تتحول الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والحصول عليها عن طريق الانترنت.





وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن التعليم العالي والجامعات تأتي من ضمن أولويات واهتمامات الدولة المصرية للتحول الرقمي، والحصول علي الخدمات والامتحانات عن طريق المنصات الإلكترونية والمواقع الخاصة للجامعات.