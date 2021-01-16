بعد موافقة مجلس الوزراء على تطوير النقل العام.. نواب: خطوة إيجابية لتحقيق التنمية المستدامة.. تفتح آفاقا جديدة للاستثمار الخارجي

هالة أبو السعد: الدولة تسعى لتطوير النقل العام.. والفترة القادمة تشهد تطورات كبيرة في القطاع

رضا البلتاجي: مدينة الإسكندرية أولى المدن تطويرًا .. والدولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة

أمين مسعود: الدولة تسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار الخارجي





وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والمُوقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفى القاهرة بتاريخ 13/12/2020.









ويمثل إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر هدفا من أهداف برنامج الاستثمار الذى يُغطى مجموعة من مشروعات النقل العام فى مصر التى تُعد أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن.





ومن هذا المنطلق، أكد عدد من النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على أهمية هذا القرار في تحسين وتطوير النقل العام وأيضًا تحسين قطاع الاستثمار، مشيرين إلى أن الدولة تسعى لفتح آفاق جديدة في كافة المجالات وخاصة مجال الاستمثار الخارجي.









وفي هذا الصدد، أشادت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، قائلة" قرار جيد يهدف إلى تحسين وتطوير النقل العام وأيضًا تحسين قطاع الاستثمار".









وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدمة في كافة المدن من خلال تحسين البنية التحتية التي منها النقل العام، لافتة إلى الدولة تقوم بتحسين الطرق بين المحافظات من أجل أيضًا تحقيق هذا الهدف.









وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتوفير وسيلة مواصلات جيدة وآمنة وبأقل تكلفة للمواطنين، مشيرة إلى أن الزيادة في أعداد السكان أدت إلى وجود عبء على وسائل المواصلات المتوفرة مما يجعل الدولة تعمل على تحسينها وتطويرها بصورة مستمرة.





وتابعت" الفترة القادمة سوف نشهد انتعاشه في مجال النقل العام بعد هذا القرار الذى يصب في مصلحة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة 2030".









ومن جانبه، ثمن النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، مؤكدًا على أن الدولة تسعى لفتح آفاق جديدة في كافة المجالات.





وأفاد "البلتاجي"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة في الآونة الأخيرة تسعى لاستكمال خطتها نحو تحقيق التنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية سوف تساهم في تطوير البنية التحتية للنقل الحضرى بكافة المدن والمحافظات كمحافظة الاسكندرية.









وأشار عضو مجلس النواب، أن من النقاط التي تتحقق من خلال هذه الاتفاقية هو إعادة تأهيل ترام الرمل الحالى بالإسكندرية وأيضًا توسعته، علاوة على تطوير خط سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية، منوهًا إلى وجود تطورات أيضا في المدن الأخرى بهدف تحقيق التنمية المستدامة بهم.









وبدوره، علّق النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومى وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، قائلًا " أمر ايجابي للغاية يؤكد حرص الدولة على فتح آفاق الاستثمار الخارجي ".





وقال " مسعود"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى دائمًا لتوطيد العلاقات الخارجية مع كافة دول العالم؛ وذلك من أجل فتح آفاق جديدة للاستثمار الخارجي واستقبال مستثمارين من كافة الدول للاستثمار في مصر.









وأضاف عضو مجلس النواب، أن تطوير نظام النقل العام بصورة دائمة يؤكد حرص الدولة على تطوير البنية التحتية لكافة وسائل النقل العام، مشيرًا لمبادرة الرئيس الخاص بإحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والسولار.