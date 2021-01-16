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منوعات

وفاة 23 شخصا من كبار السن بالنرويج تتسبب في تعديل إرشادات لقاح كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 07:03 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

ذكرت السلطات الصحية في النرويج أن 23 من كبار السن لقوا حتفهم في غضون أيام من اخذهم لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا ، وقيل إن 13 من هذه الوفيات مرتبطة "بآثار جانبية".


وفقًا لسيجورد هورتيمو، كبير الأطباء في وكالة الأدوية النرويجية ، فإن الآثار الجانبية الشائعة تجاه اللقاح ، بما في ذلك الحمى والغثيان ، "ربما تكون قد ساهمت في نتيجة قاتلة لدى بعض المرضى الضعفاء".


ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ستار، كان جميع الذين عانوا من الآثار الجانبية المفترضة ، وعددهم 13 مريض في دار رعاية المسنين وكانوا على الأقل يصل عمرهم بنحو 80 عامًا. 


فيما لا يعرب مسؤولو الصحة عن قلقهم لكنهم يعدلون إرشاداتهم بشأن من يجب أن يتلقى اللقاح.


وقال شتاينار مادسن، المدير الطبي: "من الواضح تمامًا أن هذه اللقاحات تنطوي على مخاطر قليلة للغاية ، مع استثناء صغير للمرضى الأضعف".

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