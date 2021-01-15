التعليم العالي تزف بشرى لـ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة تعمل بشكل واضح لكي تلحق بركب الدول التي تقدمت في مجال الطب.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عضو هيئة التدريس لم يتم الالتفات إليه وإلي احتياجاته طوال فترات طويلة.





وأوضح أنه لكي يعطي عضو هيئة التدريس بشكل جيد لابد أن نوفر له حياة كريمة من ناحية الدخل، وتوفير إمكانية البحث العلمي وسهولة الاطلاع والتعلم، معقبا أن كل هذه الأمور لم تكن في بؤرة اهتمامات الدولة خلال الفترة الماضية.





وأشار إلي أن الرئيس السيسي كان قد أعلن أنه سوف يتم التركيز علي التعليم والصحة، لافتا أن عضو هيئة التدريس مكون أساسي للعملية التعليمي ة، موضحا أن هناك الكثير من التغيرات المرتبطة بعضو هيئة التدريس وأنه لأول مرة يتم إنشاء صندوق لرعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات المصرية.





وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه منذ عام 1972 لم ينظر أحد إلي المقابل المادي الذي يحصل عليه عضو هيئة التدريس في الجامعات مقابل تصحيح الورق، متابعا أنه لأول مرة في عهد الرئيس السيسي تم رفع هذه القيمة، مؤكدا أن عضو هيئة التدريس في قلب اهتمامات وزارة التعليم العالي.



