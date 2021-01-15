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فن

Parasite فيلم انتقده ترامب فترأس مخرجه لجنة تحكيم فينيسيا السينمائي

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:43 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو، مخرج فيلم "Parasite"، رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية في نسخته الـ78، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل. 

وتعد هذه المرة هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار مخرج كوري جنوبي لرئاسة لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا بإيطاليا.

وقال المخرج إن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يحمل معه تاريخًا طويلًا ومتنوعًا، ويشرفني أن أكون جزءًا من تقاليده السينمائية الجميلة". 

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد انتقد لجنة جوائز الأوسكار، بعد فوز فيلم "Parasite" الكوري الجنوبي بجائرة أفضل فيلم.

ووفقًا لصحيفة "سي إن إن" الأمريكية، قال ترامب: "كم كانت جوائز الأوسكار سيئة هذا العام هل شاهدتم؟ الفائز كان فيلم من كوريا الجنوبية".

وأضاف: "نواجه مشاكل كبيرة مع كوريا الجنوبية في مجال التجارة، وفوق كل ذلك يقدمون لهم جائزة أفضل فيلم في العام".

وأشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كان فيلم "Parasite" جيد أم لا، مستطردا: "اعتقدت أنها جائزة أفضل فيلم أجنبي.. هل حدث هذا من قبل؟".

وقد هيمن فيلم بونج  "Parasite" على جوائز الأوسكار العام الماضي، حيث تمكن من حصد 4 جوائز في فئات الإخراج والأفلام الدولية والسيناريو الأصلي وأفضل فيلم، ليصبح رسميًا أول فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية يفوز بجائزة الأوسكار الكبرى وأول فيلم يجمع ما بين جائزتي أفضل فيلم وفيلم دولي في تاريخ المسابقة.

الفيلم سبق عرضه فى حوالى 2000 شاشة سينما بأمريكا، بعد أن حقق 4 جوائز أوسكار وهى أفضل فيلم وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وجائزة أفضل فيلم أجنبي. 

‏كان فيلم parasite قد انطلق فى مهرجان كان السينمائي الدولي فى نسخته الماضية وحقق جائزة السعفة الذهبية، قبل أن يعرض لأول مرة فى الشرق الاوسط بمهرجان الجونة السينمائي.
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