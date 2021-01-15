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رياضة

سبورتنج لشبونة يتعادل إيجابيًا مع ريو افي بالدوري البرتغالي

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:47 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
انتهت مباراة سبورتينج لشبونة ضد ريو افي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين ضمن الجولة ال 14 في منافسات الدوري البرتغالي.

وسجل هدف سبورتينج اللاعب بيدرو جونسالفيس في الدقيقة 41 .

وتوالت الخطورة من ريو في الشوط الثاني التي مكنته من معادلة النتيجة بإحراز جيلسونو دالا هدف التعادل في الدقيقة 61 بتمريرة رائعة من كارلوس ماني .

وحاول صاحب الأرض الدفاع باستماته لكن خشونة اللعب زادت عدد الإنذارات في المباراة الى 8 بطاقات صفراء .

حصل سبورتينج على نسبة استحواذ 67% كما استحوذ رسو بنسبة 32% .

يحتل نادي سبورتينج بهذه النتيجة المركز الثالث في ترتيب الدوري البرتغالي، بينما يستقر نادي ريو افي في المركز العاشر.

يدير المبارة الحكم هيلدير مالهيريو التي تقام على ملعب خوسية الفالادي بمدينة لشبونة.
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