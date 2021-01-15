أمير كرارة ويسرا الأفضل ضمن جوائز الإعلام والصحافة العربية

أعلنت جوائز الإعلام والصحافة العربية، عن الأعمال الفائزة بنسختها الثانية بعد استفتاء أجراه أكثر من 100 صفحي وإعلامي.



وأسفرت النتائج على حصول الفنان أمير كرارة على جائزة أفضل ممثل في عمل مصري، ومسلسله "الاختيار" على جائزة أفضل عمل درامي.



أما الفنانة يسرا فقد حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "خيانة عهد.



