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فن

أمير كرارة ويسرا الأفضل ضمن جوائز الإعلام والصحافة العربية

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:36 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلنت جوائز الإعلام والصحافة العربية، عن الأعمال الفائزة بنسختها الثانية بعد استفتاء أجراه أكثر من 100 صفحي وإعلامي.

وأسفرت النتائج على حصول الفنان أمير كرارة على جائزة أفضل ممثل في عمل مصري، ومسلسله "الاختيار" على جائزة أفضل عمل درامي.

أما الفنانة يسرا فقد حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "خيانة عهد.

جائزة الإعلام والصحافة العربية تبني على تصويت العاملين في الصحافة والنقد الفني من لهم تاريخ طويل في المجال الإعلامي، وبحكم عملهم كمتابعين جيدين للأعمال الفنية.

كما أن اختيار المتخصصين يكون له مردود وسمع آخر لدى العاملين في الوسط الفني وكذلك الجمهور لأن بالأساس مهنتهم هو تقييم واختيار الأفضل لذلك كانت فكرة جائزة الإعلام والصحافة العربية Arab Media Award.
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