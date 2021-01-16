التعليم العالي: خطة لإنشاء 15 جامعة أهلية خلال عامين.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة قامت بعمل كليات وجامعات للتعليم الصناعي لكي يحصل خريج التعليم الصناعي علي شهادة عليا.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لإزالة تخوف أولياء الأمور حول التعليم الفنى وجعلت له العديد من الكليات.





وأكدت أن الدولة اتخذت خطوات حقيقية علي أرض الواقع لتطوير التعليم العالي، مشيرا إلي أنه تم إنشاء 4 جامعات خلال السنوات الأربعة الأخيرة وكان في الماضي يتم إنشاء جامعة كل 10 أو 15 عاما، كاشفا أن هناك خطة لإنشاء من 10 إلى 15 جامعة أهلية تتبع الجامعات الحكومية خلال عامين .





وأوضح أن الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة تتضمن رقمنه الخدمات، والتحول الرقمي للدولة المصرية، موضحا أن التحول الرقمي يعني أن يتم تتحول الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والحصول عليها عن طريق الانترنت.



