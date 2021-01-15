قمة مجموعة الصعيد.. الألومنيوم في ضيافة الشرقية للدخان

يدخل الشرقية للدخان اللقاء محتلا صدارة جدول مسابقة الدورى برصيد ١٩ نقطة متسحلا بعامل الأرض والجمهور للتأكيد علي صدارة المجموعة ،وخطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز.







وخضع لاعبو الشرقية للدخان والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، علما أن نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق جاءت سلبية.







بينما يدخل الألومنيوم اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد ١٦ نقطة ،بعد تحقيق الفوز بالجولة الماضية بثنائية نظيفة علي فريق قنا الرياضي ،ويأمل أبناء حسين عبداللطيف من تحقيق الفوز للمزاحمة علي صدارة المقدمة والمنافسة علي خطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز .







وقد خضع لاعبو الألومنيوم والجهازين الفني والإداري للفريق لمسحة طبية، للتأكد من عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، علما أن نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق جاءت سلبية .