محافظ المنيا يكلف رؤساء المراكز بالمتابعة وتسخير الإمكانيات لتطبيق مبادرة حياة كريمة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء المراكز التي سيتم تنفيذ أعمال التطوير الشامل بها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بالمتابعة الميدانية المستمرة للقرى التي سيشملها التطوير، في مختلف القطاعات ، وتوصيل كل الخدمات والمرافق العامة، مشددا على توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير ، طبقا للجدول الزمني المحدد.





وقال المحافظ، إن أعمال تطوير القري المستهدفة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير اكثر من 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية.





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وأوضح أن نصيب محافظة المنيا منها ، 5 مراكز ، وهي (ابوقرقاص – ملوي - العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لـ"روية مصر 2030".



