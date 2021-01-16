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محافظات

محافظ المنيا يكلف رؤساء المراكز بالمتابعة وتسخير الإمكانيات لتطبيق مبادرة حياة كريمة

السبت 16/يناير/2021 - 12:58 ص
محافظ المنيا يكلف
محافظ المنيا يكلف رؤساء مراكز حياة كريمة بالمتابعة
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ايمن رياض
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز التي سيتم تنفيذ أعمال التطوير الشامل بها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بالمتابعة الميدانية المستمرة للقرى التي سيشملها التطوير، في مختلف القطاعات، وتوصيل كل الخدمات والمرافق العامة، مشددا على توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير، طبقا للجدول الزمني المحدد.

وقال المحافظ، إن أعمال تطوير القري المستهدفة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير اكثر من 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية.

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وأوضح أن نصيب محافظة المنيا منها، 5 مراكز، وهي (ابوقرقاص – ملوي - العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لـ"روية مصر 2030".

وأشار المحافظ، إلى انه سيتم تنفيذ اعمال التطوير الشامل بمحافظة المنيا، في 192 قرية بنطاق الـ 5 مراكز المحددة على مراحل متتالية، مشيرًا ان اعمال التطوير ستشمل تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات منها (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.
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