دوري القسم الثاني .. سوهاج في ضيافة شبان قنا بمجموعة الصعيد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبان قنا نظيره نادي سوهاج ضمن مواجهات الجولة التاسعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،في اللقاء الذي سيقام علي ملعب الشبان المسلمين بقنا .
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج اللقاء طامعا بنقاط اللقاء بعد التعادل بالجولة الماضية أمام مركز شباب سمسطا .
ويحتل فريق سوهاج اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد ١٢ نقطة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد . ويسعي مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس إلى تقديم موسم قوي يعيد نادى سوهاج لمكانه الطبيعي في المنافسة بقوة على الصعود للدوري الممتاز وإسعاد الجماهير السوهاجية حيث منح الكابتن أحمد خلف الصلاحيات اللازمة لاستقرار الجهاز الفني وتدعيم الفريق بعناصر واعدة تجمع بين الشباب والخبرة .
أما أبناء كمال الزين فيدخلون اللقاء في طامحين في العودة للإنتصارات ،وإسعاد جماهير شبان قنا بعد سلسلة إخفاقات بالجولات الماضية ،كان أخرها التعادل السلبي بالجولة الماضية أمام فريق شبان قنا . ويحتل فريق شبان قنا المركز التاسع برصيد ١١نقطة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .