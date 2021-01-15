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أخبار العالم

اختفت الباحة وتحدثت نار المدافع.. دولة عربية تشهد شجارا بالأسلحة لنفاد الطعام

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:13 م
جانب من الدمار الذي
جانب من الدمار الذي لحق بالمطعم
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محمود نوفل
شهدت أربيل عاصمة إقليم كردستان بالعراق حادثة هي الاغرب من نوعها حيث تعرّض احد المطاعم في المدينة العراقية لوابل من الرصاص نتيجة شجار بين أشخاص غاضبين على نفاد الطعام. 

وبحسب صحيفة سبق السعودية فقد بدأت القصة عندما توجه   3 أشخاص صباح الجمعة الي مطعم قرب قلعة أربيل الأثرية، والمختص بتقديم أكلة "الباجة" العراقية، إلا أن العاملين أخبروهم بنفاد تلك الوجبة.

وتعد "الباجة" هي أكلة عراقية تقليدية مكونة من أرجل ورأس وأحشاء الخروف في الغالب.

وأضافت الصحيفة السعودية أن الغضب بدأ يظهر علي ملامح الأشخاص الثلاثة حينما سمعوا بنفاد الوجبة من المطعم  وسرعان ما تحول الغضب الي حالة من الملاسنة الكلامية مع صاحب المطعم، ولكن ما لبث ان تطور الي شجار مسلح بعد أن فتح الأشخاص الثلاثة النار على واجهة المطعم ومطعمين مجاورين ومقهى. 

وافاد شهود عيان بغياب تام  للزبائن داخل المطاعم، الأمر الذي حال دون وقوع مجزرة في المنطقة علي حد قولهم. 

ومن جانبهم قام أصحاب المطعم بالتوجه إلى مركز الشرطة لتقديم  شكاوى ضد المتهجمين، في الحادث الذي تسبب بأضرار مادية.
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