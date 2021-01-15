أخبار نادي الزمالك .. أزمة احتراف مصطفى محمد تشتعل.. إصابة كريم بامبو

يستعرض "صدى البلد"، أبرز أخبار نادي الزمالك التي جاءت على مدار الساعات القليلة الماضية وإليكم التفاصيل:









حرص نادي الزمالك على إصدار بيان رسمي بشأن أزمة احتراف مصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض.





كشفت تقارير تونسية، عن حقيقة رحيل طه الخنيسي مهاجم الترجي التونسي فى الفترة المقبلة .





قال عبد الحليم علي مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن انتظام كل اللاعبين في مران اليوم اتاح للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو الاستعداد لمواجهة الجونة المقبلة بأريحية من الناحية الفنية.





تعرض كريم بامبو صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لكدمة في وجه القدم وذلك خلال التقسيمة الفنية التي يؤديها الفريق بتدريباته التي تقام حاليا بملعب النادي.





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق يدرس التراجع عن الانتقال لصفوف البنك الأهلى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، بعدما اتفق الناديان على كافة الأمور الخاصة بإتمام الصفقة، إلا أن اللاعب يدرس التراجع بعدما تلقى مكالمة هاتفية من حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى.



