برلمانية تطالب بإلزام المقبلين على الزواج بدورات تدريبية

قالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يعد من القوانين الشائكة والتي دائما تقع محل جدل وذلك لما يحمله القانون من أهمية بالغة لكل من الدولة والأسر المصرية حيث تعد شئون الأسرة بمثابة أمن قومي ولا سيما بعد إزدياد الضغط الواقع علي محاكم الدولة وتحديدا محكمة الأسرة حيث أحتلت مشاكل الطلاق والنفقة.





طالبت "درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بإضافة مادة جديدة تتضمن إلزام المواطنين (أهالي المخطوبين) بحصول أبنائهم المقبلين علي الزواج، علي دورات تدريبية من شأنها التأهيل والإرشاد تجاه معرفة مفاهيم الزواج الصحيحة مما يحد من إرتفاع معدلات الطلاق، فضلا عن تغليظ عقوبات المنوطة بالزواج المبكر (زواج القاصرات)، فهو ناقوس خطر يهدد مستقبل الفتيات ويؤدي بهم إلي الضياع.









ونوهت النائبة، عن حتمية وجود توازن بين حقوق وواجبات كل من الزوجين وذلك من خلال إصدار تشريع عادل لا يسير نهجه علي التحيز، فالأساس في التشريع يقوم علي مفهوم التجرد من الأهواء من أجل تحقيق الحيادية الكاملة، مناشدة بوجود تنسيق بين مؤسسة الأزهر والتضامن الإجتماعي ويشاركهم الرأي خبراء علم النفس، لوضع آليات وخطط لمواجهة تدعيات أزمات الأحوال الشخصية.









ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.





وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.





ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلًا على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.







