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تعليم

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مدينة 6 أكتوبر لهزة أرضية

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:30 م
صورة ارشفية
صورة ارشفية
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احمد الشاهد
كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عما تم تداوله بشأن حدوث هزة أرضية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

أوضح "القاضي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه حدثت هزة أرضية وغير محسوسة، حيث أنه لم يشعر بها أحد من سكان المنطقة.

جدير بالذكر أنه كان قد تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وقوع هزة أرضية في الجيزة مصدرها مدينة 6 أكتوبر.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح حقيقة تعرض اصطدام كويكب بالأرض خلال الشهر الجاري، وأكد المعهد في بيان إن هذه الكويكبات تمر على مسافات آمنة من كوكبنا ولا يوجد داع للقلق.

وشدد المعهد القومي للبحوث الفلكية على ضرورة التأكد من صحة هذه الأخبار وأخذها من مصادرها الموثوقة والرسمية وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات.
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