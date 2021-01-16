خالد حنفي: منح ذوى الهمم رخصة استيراد السيارات دون شروط بشكل نهائي

أشاد خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب سابقا واول نائب بتعين من ذوي الاعاقة فى تاريخ البرلمان المصرى، بجهود الدولة التى تجلت فى السماح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية.





وقال "حنفى" لـ"صدى البلد"، إن الشرط الجديد الذى وضعته الحكومة بالنسبة لشرط العمر لذوي الإعاقة اثار جدل كبير فى شهر سبتمبر الماضي، الامر الذي دفعنا للتواصل مع الوزيرة المعنية لحل هذه المشكلة وتم بالفعل ولكن بشكل مؤقت اما بعد هذا التعديل الذي الحقته وزير الصناعة فى اللائحة اصبح الحل نهائي وفعال.





وطالب عضو مجلس النواب السابق بضرورة ان تحذو باقي الوزارات حذو وزارة الصناعة من اجل توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة، قائلا:" الرئيس السيسى مهتم اهتمام كبير بملف ذوي الاعاقة ويجب تكثيف الجهود من اجل ضمان حقوقهم".



