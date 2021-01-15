مونديال اليد.. الدنمارك يكتسح البحرين في المجموعة الرابعة

اكتسح منتخب الدنمارك على نظيره البحريني بنتيجة (34-20)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27، المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.





وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح المنتخب الدنماركي بنتيجة (19-10).





ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الدنماركي مع نظيره الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، فيما يلتقي المنتخب البحريني مع الأرجنتين.





وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، وتعد هذه النسخة هي رقم 27 في تاريخ المونديال، وتقام بدون حضور الجمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.





تقام البطولة على 4 صالات هي، الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.







