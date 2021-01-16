خبير: قرار أمريكا إدراج حركة حسم كجماعة إرهابية يضع بايدن في أزمة

قال ماهر فرغلي الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن قرار الولايات المتحدة الامريكية بإدراج حركة حسم كجماعة إرهابية هو قرار يضع بايدن فى أزمة، لافتا إلي أن ترامب قام بإصدار هذا القرار لإحراج بايدن وهذا القرار يحاصر جماعة الإخوان الإرهابية وكذلك يضع تركيا فى موقف حرج .





وتابع فرغلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء dmc والمذاع عبر قناة " dmc"،:" كانت الحملة الشعبية، رحبت بتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية دولية، والمنظمة المضيفة للحملة، ومركز دراسات الديمقراطية الحرة، بقرار الخارجية الأمريكية، بالأمس، إدراج حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، رسميًا، على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية التى تصدرها الوزارة مرة كل عامين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء 14 يناير، إدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية، وفقًا للقسم 219 من قانون الهجرة والجنسية، وقد سبق أن وضعت الخارجية الأمريكية، فى 2018، كل من حركة حسم وجماعة لواء الثورة على القائمة الخاصة للتنظيمات الإرهابية الدولية، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف تستهدف مدنيين، وكلاهما يعملان فى مصر وتابعين لجماعة الإخوان المسلمين، كما راجعت الخارجية الأمريكية وضع حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية، المصنفة مسبقًا كتنظيم إرهابى، واستمرت فى تصنيفها على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية.