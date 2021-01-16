المهارات الناعمة للمعلم.. أحدث دورات تعليم الكبار بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، انطلاق دورة المهارات الناعمة للمعلم أونلاين" باعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT.





وأضاف السعيد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، ان الدورة سوف تبدا يومي الثلاثاء والأربعاء2و3 فبراير 2021 مشيرا الي ان المتدرب يحصل المتدرب على شهادة باللغة العربية معتمدة بختم النسر من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT و إمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.









وأشار مدير مركز تعليم الكبار الي محاور الدورة وهي كالاتي :





- أهم خصائص مرحلتي الطفولة والمراهقة.

- مهارات التواصل الفعال مع الطالب وولي الأمر .

- مهارات التعامل مع أنماط شخصيات الطلاب المختلفة.

- مهارات إدارة الصف.

- مهارة توفير بيئة تعلم جاذبة للطلاب.

- كيفية التواصل الفعال مع الطالب خلف شاشات التعليم الإلكتروني(التعليم عن بعد).





وأكد الدكتور اسلام ان الدورة سوف تعقد أونلاين عبر برنامج ZOOM، يومي الثلاثاء والأربعاء،2و3 فبراير 2021 من الساعة 6 : 9 مساءً



