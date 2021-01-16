أخبار السوشيال ميديا.. ميريهان حسين تقلد ميريام فارس.. وحذف أغنية لـ منير بسبب حقوق الملكية

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرض أهمها.





حذف أغنية "فينك يا حبيبي" من الصفحة الرسمية للفنان محمد منير عبر اليوتيوب





ميريهان حسين تقلد ميريام فارس.. فيديو

أحمد فتحي ينعى كابتن حسنين حمزة مدلك المنتخب الوطني

بكلمات جميلة.. أحمد زاهر يهنئ ابنته منى بعيد ميلادها

حسن الرداد لـ والدته: ألقاكي في الجنة يا أمي

شاهد.. وفاء عامر تضرب ابنها بسبب فيديو "تيك توك"

أحمد حسن يهنئ الحضري بعيد ميلاده: عقبال العمر كله يا سد

صباح الشقاوة.. هالة صدقي تظهر برفقة أولادها في رحلة سفاري بين الجبال

بين الماضي والحاضر.. راغب علامة يسترجع ذكريات طفولته بصورة