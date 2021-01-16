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فريدة الشوباشي: الحكومة الحالية من أنجح الوزارات في تاريخ مصر.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 06:01 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
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محمد القاضي
قالت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية قدمت العديد من الامتيازات لمساعدة المرأة المعيلة.

وأضافت "الشوباشي"، خلال هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنها سعيدة بالتوجه الإنساني للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعيد الصفة الإنسانية للمرأة، معقبة: «الرئيس السيسي رد اعتبار المرأة المصرية لأنه فاهم دورها في بناء المجتمع المصري، وفي بناء الاقتصاد».

وأشارت: "الحكومة الحالية تعتبر من أنجح الحكومات التي جاءت في مصر"، متابعه أن وزارة التضامن الاجتماعي تركز علي أي مجال من المجالات التي من الممكن أن تفيد المرأة والمجتمع بشكل عام، مؤكده:  «وزارة التضامن وزارة ناجحة جدا، لأنها تعمل علي تضامن الأفراد والمجتمع».

وأوضحت أن الدولة المصرية فتحت الطريق أمام المرأة وخصوصا عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، منوهة إلى أن تمثيل المرأة في مجلس النواب والشيوخ وكذلك في التعيينات التي يقوم بها الرئيس السيسي تعد انتصارا حقيقيا لثورة 30 يونيو.
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