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أخبار العالم

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب إيران

السبت 16/يناير/2021 - 12:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال التلفزيون الإيراني السبت، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة كنك التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب إيران المطلة على الساحل الشرقي للخليج العربي، شعر به بعض الأهالي في شمال دولة الإمارات لا سيما في إمارتي عجمان ورأس الخيمة.

وأضاف التلفزيون الإيراني في تقرير له إن "الزلزال كان بعمق 19 كم، وتركز في مدينة كنك وشعر به سكان مدن أخرى من بينها مناطق حدود الخليج العربي وجزيرة قسم وهرمزغان"، مشيرا إلى أن "الزلزال وقع في الساعة 1:01.30 من فجر اليوم السبت".

ولم ترد أي تقارير عن أي خسائر أو أضرار جراء هذا الزلزال، ويبلغ عدد سكان مدينة كنك قرابة 20 ألف نسمة، وهم من القومية العربية.
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